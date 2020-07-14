تأثير كورونا على المرضى النفسيين في مؤتمر الصحة غدًا

يستعرض مستجدات الفيروس..

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد «COVID-19» ليوم غدٍ الثلاثاء. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، واستشاري طب نفسي الأطفال ومراهقين وبالغين المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك سميرة علي الغامدي. ويستعرض المؤتمر، مستجدات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأيضًا إعلان إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، وقنوات التواصل وتأثير كورونا على المرضى النفسيين.

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