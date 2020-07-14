السعودية اليوم / تسجيل أعلى عدد من وفيات "كورونا في كينيا



نيروبي 22ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13يوليو 2020 م واس

سجلت كينيا أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس

كما أعلنت المصالح الصحية الكينية تسجيل 198 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 10.294 اصابة فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 2.946.

// انتهى //

02:10ت م

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نيروبي 22ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13يوليو 2020 م واسسجلت كينيا أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد اليوم ، عندما حصدت الجائحة أرواح 12 شخصا ليرتفع العدد الجملي للوفايات إلى 197.كما أعلنت المصالح الصحية الكينية تسجيل 198 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 10.294 اصابة فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 2.946.// انتهى //02:10ت م0289

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