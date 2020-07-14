شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الـ27 عالميا في مؤشر البنية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
ويرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» التقدم في الخدمات الإلكترونية لمختلف القطاعات من خلال عدة مؤشرات محكمة، معتمداً على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الذي يقيس مدى قدرة 193 دولة، من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية وهي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات عبر الإنترنت، إضافة إلى مؤشر تكميلي يسمى «مؤشر المشاركة الإلكترونية».
ويوثق التقرير تقدماً ملحوظاً حققته المملكة في مؤشرين رئيسين هما مؤشر البنية التحتية للاتصالات والذي ارتفعت فيه قيمة المملكة بنسبة 58.1 % مقارنة بعام 2018م، فيما وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر رأس المال البشري بنسبة 6.7 %.
وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي أحرزت مدينة الرياض المرتبة 31 مماثلة بالترتيب مع مدينة فيينا، من بين 86 مدينة، مسجلة المركز العاشر.
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