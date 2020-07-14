شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يحسم أمر انتقال «كورونا» عبر المسابح (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر المياه، مؤكدًا أن مادة الكلور في المسابح تكفي للقضاء على جميع الفيروسات.

وقال في تصريحات تلفزيونية : ليس هناك خطورة بالنسبة لاستخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة مادة الكلور التي تطهّر المسابح من أي فيروسات أو بكتيريا وهي كافية للقضاء على فيروس كورونا.

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وأضاف: "لم يكن هناك أي نشرة علمية بأن فيروس كورونا ينتقل عبر المياه سواء مياه الشرب أو مياه المسابح وإنما ينتقل عبر الرذاذ أو الاتصال والتواصل من شخص مصاب إلى شخص سليم.

واختتم: تطهير أسطح وجدران المنتجعات والشاليهات بعد خروج المستأجرين منها بالديتول والكلورركس المخفّف، كافٍ جدًا وليس فيه خطورة أبدًا.