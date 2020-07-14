مدير مختبرات وبنوك الدم يعلن خطة وزارة الصحة للحدّ من كورونا

أوضح دور الفحص المبكر في احتواء الفيروس..
أكد مدير عام مختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة الدكتور علي الشريف، أن الوزارة وصلت إلى أكثر من 40 مختبرًا مما يساعد في سرعة ظهور نتائج فحص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفحوصات تحدّ من انتشار العدوى.
وقال الشريف في تصريحات تلفزيونية: «فحوصات كورونا تلعب دورًا كبيرًا في أعداد المصابين وانتشار العدوى؛ لأن الفحص المبكر يحدّ من الانتشار؛ حيث يعمل على اكتشاف الحالات بشكل مبكّر وعزلها سريعًا ومنع المخالطة».
وأضاف: «بدأت المملكة بمختبر واحد وهو المختبر الصحي الوطني إلى أن توصلنا إلى 40 مختبرًا على مستوى المملكة، وهذا يساعد في سرعة استخلاص النتائج وسرعة ظهورها؛ لأن العملية تمر بمراحل عدة بداية من سحب العيّنة ثم نقلها وفرزها وفحصها ثم ظهور النتائج، والآن تقلصت مدة ظهور النتائج؛ حيث تحتاج من 24 ساعة إلى 48 ساعة».
وتابع: «نعتمد في الفحوصات على تقنية pcr، والتي تعتمد على الحامض النووي للفيروس والتسلسل الجيني الذي لا يتكرر في فيروسات أخرى، ويعتبر من أدق الفحوصات، وهذا الاختبار معتمد من منظمة الصحة العالمية لاكتشاف حالات كورونا بشكل أسرع».
وواصل: «المختبرات المنتشرة في أراضي المملكة تساعد في الكشف عن الحالات بسرعة أكبر، حتى يمكننا العزل سريعًا، فهذه خطة وزارة الصحة «نفحص نكتشف نعزل»، هذه الطريقة الوحيدة للحدّ من انتشار كورونا مع اتباع الطرق الوقائية التي تنصح بها وزارة الصحة دائمًا».
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