السعودية اليوم / ارتفاع عدد مصابي كورونا في غانا إلى 24518 حالة مؤكدة



أكرا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس

وأشار جهاز الصحة الغاني اليوم إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.

// انتهى //

00:07ت م

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أكرا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة.وأشار جهاز الصحة الغاني اليوم إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.// انتهى //00:07ت م0277

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