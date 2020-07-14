- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت الإمارات، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة فيها إلى 55,198 حالة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.
الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-14
سجلت الإمارات، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة فيها إلى 55,198 حالة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:16 AM
ارتفع إجمالي المصابين إلى 55,198 بينهم 45,513 متعافيًا
سجلت الإمارات، يوم الاثنين، 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة فيها إلى 55,198 حالة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 45,513 حالة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالةً.
، الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.