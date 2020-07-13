شكرا لمتابعة خبر عن تعرّف على ثامن أبناء الملك عبدالعزيز مؤسس الجيش السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يُعد الأمير منصور بن عبدالعزيز، هو ثامن أبناء الملك عبدالعزيز "رحمهما الله"، وقد ولد 1336هـ/1918م وهو أول وزير للدفاع ويعتبر مؤسس الجيش السعودي.

وأكد حساب "تاريخ آل سعود"، أنه خلال فترته شارك الجيش السعودي في حرب فلسطين عام 1948م وفي عهده استورد المسدس الشهير MAP الذي عرف بأسم (وارد منصور)، توفي 1370هـ/1951م بعد أصابته بأزمة قلبية.