شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أبناء الملك سعود في حفل شاي للرئيس المصري جمال عبدالناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صور تاريخية نادرة، حفل شاي أقامه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، لأبناء الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" في منزليه بمنطقة منشية البكري بالقاهرة، عام 1957.

ونشر حساب "الملك سعود"، الصورة التي تضمنت الأمراء:عبدالرحمن، سلطان، فيصل، بدر، الرئيس عبدالناصر ، منصور، عبدالإله، ثامر، ماجد، خالد بن عبدالله بن محمد، مشعل.

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