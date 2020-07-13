تكليف عواطف الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي

بقرار من الوزير آل الشيخ..

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف عواطف بنت فهد العرابي الحارثي بالإشراف على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي. ‏ويأتي التكليف تقديرًا لجهودها وكفاءتها، واستمرارًا لتوجهات الوزارة في تمكين المرأة للعمل في المواقع القيادية المناسبة.

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