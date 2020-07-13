بالفيديو.. لحظة مرور محطة الفضاء الدولية في سماء السعودية

عبرت من الغرب إلى الشرق في 6 دقائق
رصدت كاميرات المختصين في علوم الفلك، ظهور المحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة، متحركة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي.
ونشر المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، مقطع فيديو يوثق مرور محطة الفضاء الدولية من غرب المملكة إلى شرقها في 6 دقائق فقط؛ حيث بدأت في الساعة 8:26 حتى اختفت في تمام 8:32 مساءً.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «ستشاهَد كنجم لامع جدًّا يتحرك بسرعة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي».
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