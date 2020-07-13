مؤسسة التقاعد: 5 خطوات للاستفادة من خدمة «تظلم»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تتيح خدمة «تظلم» وذلك لتقديم تظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية، لاستخدام تلك الخدمة.

وقال الحساب الرسمي لمؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: « تتيح مؤسسة التقاعد للمتقاعدين والمستفيدين تقديم تظلم على القرارات الصادرة بحقهم من قبل المؤسسة في مجال تطبيق الأنظمة التقاعدية من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والحضور بشكل شخصي».

وذكرت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الرسمي، خطوات استخدام خدمة «تظلم» والتي جاءت كالآتي:

1. الدخول على خدمة التظلمات.

2. الاطلاع على التعليمات ثم النقر على «تقديم طلب تظلم».

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3. الإجابة على الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على «متابعة».

4. إضافة المحتوى ومتابعة الطلب.

5. إدخال رقم الهاتف المحمول للتحقق من مقدم الطلب بواسطة رسالة نصية ثم النقر على «تقديم الطلب».

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