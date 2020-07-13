منصة «أبشر» تجيب عن تساؤلات حول التفويض والرصيد والمواليد

أجابت منصة أبشر على أهم 5 استفسارات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة.

وقالت منصة أبشر إنه يمكن للشخص قبول أو رفض تفويض شخص آخر على خدماته في أبشر بعد الدخول لحسابه ثم اختيار «التفاويض» ثم اختيار «تفويض خدمات أبشر».

وأوضحت منصة أبشر أنه يمكن استرجاع الرصيد المتبقي في حساب أبشر من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيًّا.

وأكدت منصة أبشر أن تسجيل مولود لا يتطلب حجز موعد؛ حيث يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا بالدخول على المنصة ثم اختيار «خدماتي» ثم «خدمات» ثم «الأحوال المدنية» ثم «تسجيل المواليد».

وردًّا على استفسار على عدم تطابق البصمة في جهاز الخدمة الذاتية، أوضحت منصة أبشر أنه يمكن تفعيل حساب أبشر من خلال الحساب البنكي والاطلاع على قائمة البنوك ويرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل صفحة موقع أبشر.

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وأكدت منصة أبشر أنه يمكن إكمال عملية التسجيل في أبشر من خلال الدخول على المنصة ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية في خانة اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة على جوال الشخص وبعد ذلك يتم إكمال عملية التسجيل.

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