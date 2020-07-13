شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. تدشين «تأكد» للكشف عن «كورونا» في السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وجهز الموقع المخصص لهذا المشروع في مساحة متسعة وكافية مقابل مجمع الراشد، بطاقة استيعابية تصل إلى (400) مستفيد يومياً، كما درب جميع الطواقم الطبية والإدارية على مهامهم لاستقبال المستفيدين، وأخذ عينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق عبر مسارين دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم، ووفق الإجراءات الاحترازية.
وتستقبل عيادات "تطمن"، الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو كحة، أو ضيق في التنفس، أو فقد لحاسة الشم، دون الحاجة لحجز موعد، حيث يكشف على المريض ويقدم "البروتوكول" الطبي المناسب للحالات، وهي موزعة جغرافياً في كل من مركز صحي البندرية، والمعلمين، والجشة، وشعبة المبرز، والشعبة، والدالوة، والصالحية، والمركز، وحزم المبرز.
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