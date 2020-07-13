، ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق الخميس المقبل.. لعدد من المواضيع

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الإسباني عدداً من ورش العمل التطويرية لموظفي القطاع الرياضي ممثلاً في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين والأندية الرياضية.

وتضم ورش العمل التي ستنطلق، الخميس المقبل، عدداً من المواضيع المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، والفئات السنية، والكرة النسائية، والتسويق، والعلاقات الدولية، ويترأسها الأمين العام للاتحاد الإسباني اندريو كامبس، بمشاركة نخبة من المحاضرين الإسبانيين.

وتأتي ورش العمل ضمن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2019، والتي شهدت عدداً من أوجه التعاون بين الاتحادين.