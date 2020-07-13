، انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية و" كورونا

هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم (الاثنين)، حسبما أفاد موقع بونباست دوت كوم المتخصص في الصرف الأجنبي، مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا.

وبيّن "بونباست دوت كوم"، الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن سعر الدولار وصل إلى 235 ألفًا و500 ريال، والسعر الرسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال، وفقًا لـ"رويترز".