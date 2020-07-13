2020-07-13

افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة في بريدة

متابعات الخليج 365 - بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة بمدينة بريدة.

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وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الأعمال المنفذة مؤخرًا بالموقع شملت أعمال تنفيذ ورصف طرق الخدمة، بالإضافة لمسارات الدوران أسفل الجسر، وتم فتح الحركة المرورية بكافة الاتجاهات في التقاطع.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله أحد المشاريع الحيوية وأحد أهم نواقل الحركة المرورية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.

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