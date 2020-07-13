- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة في بريدة
بعد تنفيذ ورصف طرق الخدمة بالإضافة لمسارات الدوران
متابعات الخليج 365 - بريدة
أنهت أمانة منطقة القصيم الأعمال التنفيذية لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة بمدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن الأعمال المنفذة مؤخرًا بالموقع شملت أعمال تنفيذ ورصف طرق الخدمة، بالإضافة لمسارات الدوران أسفل الجسر، وتم فتح الحركة المرورية بكافة الاتجاهات في التقاطع.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله أحد المشاريع الحيوية وأحد أهم نواقل الحركة المرورية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التغيرة في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.