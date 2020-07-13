- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صحة الشرقية تجري 215 ألف عيّنة فحص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة الشرقية تجري 215 ألف عيّنة فحص كورونا
منذ بداية جائحة كورونا 14/ 3/ 2020م
متابعات الخليج 365 - واس
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقية أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215 ألف عيّنة منذ بدء الفحص بالمختبر منذ بداية جائحة كورونا 14 / 3 / 2020م حتى 9 / 7 / 2020م .
وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهله وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص منتصف مارس الماضي حتى اليوم.
الجدير بالذكر أن المختبر الإقليمي بالدمام يضم الكثير من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة للكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز ، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة .
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشرقية تجري 215 ألف عيّنة فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.