، نجاة قائد الجيش الصومالي من هجوم انتحاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - حركة الشباب تبنت الاعتداء

نجا قائد الجيش الصومالي يوسف راجي من هجوم انتحاري بسيارة محملة بالمتفجرات استهدفت قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد عبدي قاني علي، أن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.

وأضاف أن حرس القائد فتح النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل، فقُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة، ونجا القائد وحراسه دون إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، أشارت خدمة أمين للإسعاف إلى أنها نقلت جثة مدني من الموقع.