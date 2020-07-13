، روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس ،

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أعلن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد الروسي الذي يطور أحد لقاحات فيروس كورونا المحتملة في البلاد، اليوم (الاثنين)، أن المعهد يأمل في بدء اختبار المرحلة النهائية على مجموعة صغيرة من عامة الناس في منتصف أغسطس (آب).
وأوضح "جينسبرج" أنه في الفترة ما بين 14 و15 أغسطس، سيجري تداول الكمية الصغيرة من اللقاح التي سينتجها المعهد، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن هذا سيعادل تجربة المرحلة الثالثة؛ لأن الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح سيظلون تحت الإشراف.
وأظهر تقرير منفصل لوكالة الإعلام أمس، أن نتائج أولية من أول تجربة بشرية على نطاق صغير للقاح طوره معهد جاماليا في موسكو أظهرت أنه آمن للاستخدام.
ومن بين 19 لقاحاً تجريبياً لمرض "كوفيد-19" في التجارب البشرية على الصعيد العالمي، دخل لقاحان فحسب تجارب المرحلة الثالثة النهائية، أحدهما من شركة سينوفارم الصينية والآخر من إنتاج شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ومن المقرر أن تصبح شركة سينوفاك بيوتك الصينية الثالثة في وقت لاحق هذا الشهر.
فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:46 PM
يجري على مجموعة صغيرة من الأفرادروسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس
أعلن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد الروسي الذي يطور أحد لقاحات فيروس كورونا المحتملة في البلاد، اليوم (الاثنين)، أن المعهد يأمل في بدء اختبار المرحلة النهائية على مجموعة صغيرة من عامة الناس في منتصف أغسطس (آب).
وأوضح "جينسبرج" أنه في الفترة ما بين 14 و15 أغسطس، سيجري تداول الكمية الصغيرة من اللقاح التي سينتجها المعهد، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن هذا سيعادل تجربة المرحلة الثالثة؛ لأن الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح سيظلون تحت الإشراف.
وأظهر تقرير منفصل لوكالة الإعلام أمس، أن نتائج أولية من أول تجربة بشرية على نطاق صغير للقاح طوره معهد جاماليا في موسكو أظهرت أنه آمن للاستخدام.
ومن بين 19 لقاحاً تجريبياً لمرض "كوفيد-19" في التجارب البشرية على الصعيد العالمي، دخل لقاحان فحسب تجارب المرحلة الثالثة النهائية، أحدهما من شركة سينوفارم الصينية والآخر من إنتاج شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ومن المقرر أن تصبح شركة سينوفاك بيوتك الصينية الثالثة في وقت لاحق هذا الشهر.
، روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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