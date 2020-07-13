، مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.
جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.
واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.
واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.
كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.
كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:45 PM
خلال اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.
جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.
واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.
واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.
كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.
كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.
، مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.