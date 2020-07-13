مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الأثنين، موافقة مجلس الوزراء على نظام البيئة الجديد. كفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الأثنين، موافقة مجلس الوزراء على نظام البيئة الجديد. وأوضحت إنه تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة.

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