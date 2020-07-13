بالصور.. تدشين مبنى الضمان الاجتماعي ورعاية الفتيات بجازان

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مبنى الضمان الاجتماعي، ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 55 مليون و867 ألف ريال.

وقام نائب أمير جازان فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح مبنى الضمان الاجتماعي، وتجول والحضور بأقسام المبنى، مستمعًا لشرح مفصَّل من مدير عام فرع وزارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن المشروع الذي بلغت قيمته «12.375.662» ريالًا، ويتكون من العديد من المكاتب والمرافق الخدمية التي تم تصميمها بما يتناسب والخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة.

كما دشن نائب أمير المنطقة، مبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الذي تم تنفيذه بمبلغ «43.491.546» ريالاً, وجال والحضور على أقسامه مطلعًا على ما يتضمنه المبنى من مهاجع ومكاتب إدارية ومرافق خدمية ووسائل ترفيهية تلبي احتياجات النزيلات.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بتدشين المبنيين، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات للمرجعين للضمان الاجتماعي والفتيات نزيلات مبنى مؤسسة رعاية الفتيات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتوفير كل ما يخدم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم له.

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حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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