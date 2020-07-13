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توضيح من مديرية الجوازات بخصوص تجديد الإقامة

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تطرّق للتنسيق مع مركز المعلومات الوطني..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد الإقامة سيتم آليًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني  لجميع الوافدين، حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية.

وجاء ذلك بعد سؤال أحد المقيمين عن تمديد الإقامة قائلًا: «بالنسبة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة حاليًّا انتهت إقامتهم وانتهت تأشيرة الخروج والعودة، هل تجديد الإقامة آليًا أو يقدّم طلب؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على رد المستفسر: «التمديد سيتم آلياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية، والذين تم تمديد رخصة العمل لهم».

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