الأرصاد تحدد المحافظات المتأثرة بالأتربة.. والدفاع المدني يوجّه 5 نصائح

حذّرت هيئة الأرصاد، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية على منطقة جازان تشمل «أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان» مشيرة إلى استمرارها حتى الساعة 8 مساءً.

ووجّه الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي 5 تنبيهات لسلامة المواطنين من الغبار، والتي جاءت كالآتي:

1- البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة، حفاظًا على سلامة الجميع.

2- الحذر عند المرور أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي.

3- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

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4- تفقّد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة، خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

5- اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لا سيما مرضى الجهاز التنفسي.

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