السعودية اليوم / جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد



مكة المكرمة في 22 ذو القعدة 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م واس

فتحت جامعة أم القرى اليوم باب القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الدراسي الجامعي 1441/1442هـ عبر بوابتها الموحدة للقبول.

وتتيح الجامعة للطلبة الخريجين من العام 1436 / 1437هـ حتى العام 1440 / 1441هـ فرصة الالتحاق بها، مع مراعاة ضوابط محددة للالتحاق بمسارات السنة الأولى المشتركة والأقسام المختلفة، بناء على معايير النسب الموزونة للقبول.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن عملية القبول تمر بـ 5 مراحل، انطلقت اليوم بتقديم الطلب وتسجيل البيانات الشخصية، وتستمر حتى 26 من ذي القعدة الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 30 من ذي القعدة الجاري بإجراء اختبارات القبول الخاصة بقسمَيْ القراءات والتربية البدنية، وتستمر حتى 2 من ذي الحجة.

وبين أن نتائج القبول ستُعلَن في المرحلة الثالثة بتاريخ 6 / 12 / 1441هـ ، لافتا النظر إلى أن المرحلة الرابعة من آلية القبول تتضمن عملية تأكيد ترشيح القبول بالجامعة في اليومين: 6 - 8 من ذي الحجة المقبل، وبعدها تُجرَى الترقيات على المقاعد الشاغرة -إن وجدت- ابتداء من 9 - 16 من ذي الحجة.

وأفاد الدكتور الغامدي أن القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية سيكون متاحًا للمتقدمين ابتداء من 17 - 20 من ذي الحجة المقبل، وستُعلن نتائج القبول في تلك البرامج يوم 23 من ذي الحجة، موضحا أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر ابتداء من 1 - 4 من محرم القادم للعام 1442 هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها يوم 6 من شهر محرم.

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18:47ت م

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