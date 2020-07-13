استشاري تغذية لـ”المواطن” : الجمبري صيدلية علاجية ولكن !

2020-07-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتبر الجمبري أو ما يعرف بالروبيان من أشهر المأكولات البحرية إذ إنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ونسبة قليلة أيضًا من الدهون، ومن ناحية القيمة الغذائية فهو مفيد جدًا في الوقاية والعلاج للكثير من الأمراض وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة كالعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات والبروتينات.

عناصر غذائية هامة

ويقول استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن لـ”متابعات الخليج 365”، إن للجمبري فوائد عديدة إذ يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل النحاس والفسفور والزنك والحديد والكالسيوم والصوديوم والمنجنيز والسيلينيوم ويحتوي على نسب عالية من فيتامين ب 12 وفيتامين هـ وفيتامين د ونسبة قليلة من فيتامين ج، وبالتالي يعتبر الجمبري بمثابة صيدلية تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الهامة جدًا.

٧ فوائد صحية

وبيّن الدكتور عبدالمحسن أن هناك (٧) فوائد صحية هي:

– مواجهة الأمراض المستعصية لأن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من عنصر السيلينيوم الذي يهاجم الشقائق الحرة التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان حيث إن السيلينيوم يعتبر، وهو عامل مؤكسد قوي.

– علاج السمنة وتجنب الزيادة المفرطة في الوزن فالجمبري يحتوي على البروتين منخفض السعرات الحرارية ويساعد على التخسيس وعلاج السمنة.

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– صحة العظام فالجمبري يحتوي على نسبة عالية من عنصري الفسفور والكالسيوم وهما هامان لبناء العظام.

– تحسين الحالة المزاجية إذ يعتبر الجمبري أحد المصادر الهامة للحمض الدهني أوميجا 3 الذي يعمل على تخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية.

– يقلل من مشاكل العين فالدراسات أوضحت أن الروبيان يحتوي مركبًا شبيهًا بالهيبارين، ويساعد ذلك في علاج مشاكل العين المرتبطة بالعمر.

– إضافة الروبيان إلى النظام الغذائي اليومي أو الأسبوعي تحسّن من صحة البشرة وتؤخر من ظهور علامات تقدم السن.

– يمنع تساقط الشعر، فالمعادن الموجودة في الروبيان تسهم في الحفاظ على صحة الشعر، إذ قد يسبب نقص الزنك تساقط الشعر، فهو يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على خلايا جديدة.

أضرار الإفراط في التناول

ويحذر الدكتور عبدالمحسن من الإفراط في تناول الجمبري بكميات كبيرة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بداء النقرس، وظهور الحساسية ضده بسبب زيادة معدلات حمض اليوريك في الدم، كما يجب مراعاة بعض طرق الطهي التي تزيد من كميات الكوليسترول والدهون، مما يؤثر على مرضى القلب والشرايين، لذا أفضل طريقة لطهي الروبيان هي سلقه، أو شويه، أو طبخه بقليل من الزيت، ثم تتبيله بالبهارات والثوم والأعشاب، وإضافة عصير الليمون.

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