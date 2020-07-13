شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية: لا يوجد أطعمة تقي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت إدارة التغذية بمدينة الملك سعود الطبية ، بانه لا يوجد أطعمة تقي من فيروس كورونا، فقط بعضها يرفع مناعة الجسم، مردفة بانه ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن والإكثار من شرب الماء.

وشددت الإدارة على أهمية الحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة؛ كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض؛ لكونها تمنع الجهاز المناعي من العمل بالكفاءة المطلوبة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

ونوّهت إدارة التغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالحديد يُجنب الإصابة بنقص الحديد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3، مع الإكثار من الاطعمة المضادة للأكسدة كإدخال الكركم على الأطعمة المطهية.