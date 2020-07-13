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‏وجه معالي الوزير د.‎#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1441هـ في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط ، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالبرتوكولات الوقائية.





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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه الشؤون الإسلامية بما يخص صلاة عيد الأضحى ١٤٤١ هـ و قصر الصلاة على هذه المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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