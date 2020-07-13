السعودية اليوم / السودان تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان 67 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن الفحص المعملي كان في أربعة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 343 ، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (67) بنسبة إيجابية بلغت 19.5%.

// انتهى //

16:36ت م

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الخرطوم 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت السودان 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 7 حالات وفاة، و 62 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10316 حالة .وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن الفحص المعملي كان في أربعة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 343 ، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (67) بنسبة إيجابية بلغت 19.5%.// انتهى //16:36ت م0175

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