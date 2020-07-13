السعودية اليوم / عواصف رملية تغطي سماء جازان



جيزان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية , وذلك منذ منتصف نهار اليوم فيما يعرف محليا باسم " الغبرة".

وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تنسيق العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.

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16:28ت م

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