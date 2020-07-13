

بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2229 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 100 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3250, فيما سُجلت 2274 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29487 , منهم 412 في العناية المركزة.

// انتهى //

15:58ت م

0155



بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 79735 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 100 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3250, فيما سُجلت 2274 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 46998 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29487 , منهم 412 في العناية المركزة.// انتهى //15:58ت م0155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.