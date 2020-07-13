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الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ258 وإجمالي الحالات الحرجة 2235

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2020-07-13

الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ258 وإجمالي الحالات الحرجة 2235

الحالات النشطة 63026 والمتعافون 169842

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (2704) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (169842) حالة.

عدد الحالات النشطة 

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (63026) حالة من بينها (2235) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (235111) حالة، توفي منهم (2243) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2852) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 258، جدة 235، الهفوف 203، الدمام 177، المبرز 170، الطائف 131، أبها 123، نجران 115، مكة المكرمة 82.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن كما يلي:



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