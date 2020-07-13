- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:34 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.