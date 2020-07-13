، "الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدنٍ وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة