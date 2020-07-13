شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لا يسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلي نهائي والمستفيد خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الأنظمة لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلي خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن الأنظمة لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلي خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة. جاء ذلك رداً على سؤال وجهه مواطن للجوازات جاء فيه: "عندي اثنين مقيمين برا السعودية وانتهت تأشيرتهم خروج وعودة وحاب اسوي لهم خروج نهائي ماهي الطريقة الصحيحة".

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