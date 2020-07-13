شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء شبكات تصريف السيول في 24 حيًا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عملت أمانة منطقة الرياض، على ‏تحسين مستوى تغطية شبكات تصريف السيول في مختلف أرجاء العاصمة. عملت أمانة منطقة الرياض، على ‏تحسين مستوى تغطية شبكات تصريف السيول في مختلف أرجاء العاصمة. وفي السياق نفسه، كشفت أمانة منطقة الرياض، عن تنفيذ أعمال إنشاء لشبكات تصريف السيول في نطاق ٢٤ حيًا خلال الأشهر الـ٣ الماضية.

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