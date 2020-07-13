︎ :
.
أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين المركبات والالتزام بتنظيمات السير على الطرق.
وأوضحت الإدارة، مخاطر المراوغة بسرعة بين المركبات، حيث تعد مخالفة للأنظمة المرورية، وتعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، وترفع نسبة وقوع الحوادث، كما تزيد صعوبة التحكم بالمركبة.
يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مبلغ مخالفة المرواغة بين المركبات ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.