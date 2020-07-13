تعرف على مبلغ مخالفة المرواغة بين المركبات ؟!

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أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين المركبات والالتزام بتنظيمات السير على الطرق.

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وأوضحت الإدارة، مخاطر المراوغة بسرعة بين المركبات، حيث تعد مخالفة للأنظمة المرورية، وتعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، وترفع نسبة وقوع الحوادث، كما تزيد صعوبة التحكم بالمركبة.

يذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال على المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.



