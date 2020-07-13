أسرة “طفلي السيارة” تعلّق على الحـادثة.. وتؤكد: كنا نأمل التواصل مع الجهات المختصة وليس التصوير والنشر

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علقت أسرة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو داخل سيارة متعطلة في مدينة عرعر على الحـادثة.
وقال خال الطفلين (جواهر ووائل) في تصريح لصحيفة “الرياض” إنهما يعيشان مع والدتهما المنفصلة عن والدهما، وخرجا بعد انشغال أمهما بأخيهما الصغير.
وأضاف أن الأسرة بحثت عنهما بعد خروجهما بوقت يسير، مبدياً استغرابه من سرعة تداول المقطع في مواقع التواصل دون علمهم.
وتابع بأنه كان يأمل أن يجري – في مثل هذه الحالات – الاتصال بالجهات المختصة كالهلال الأحمر لإنقاذ الطفلين، وليس التصوير والنشر.
وقدّم خال الطفلين الشكر لأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد على متابعته واهتمامه، ولهيئة حقوق الإنسان على التعامل مع المشكلة فور وقوعها.
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