هيئة الأمر بالمعروف تفعّل حملة «خذوا حذركم» بمحافظة جزر فرسان

بمشاركة الجهات ذات العلاقة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جزر فرسان مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «خذوا حذركم» التي دشنها الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وذلك تزامنا مع رفع منع التجول. وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بمشاركة الجهات ذات العلاقة وتوزيع كمامات ومعقمات وقفازات على رجال الأمن والمتسوقين والعمالة . وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب وتجنب التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية، وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع. من جهته، أشاد المدير العام لفرع منطقة جازان الشيخ سليمان بن يحي علي المالكي بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها. شاكرًا للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، دعمه ومتابعته.

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