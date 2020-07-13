قائد قوات أمن الحج يبحث الخطط المرورية والأمنية وتقديم الخدمات للحجاج

رأس نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، أمس الأحد، الاجتماع المشترك للجهات المدنية والعسكرية والخدمية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج.

ويأتي الاجتماع لضمان إعداد الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام.

ونوه الطويان بمستوى الإعداد والجاهزية لمختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام الاستثنائي، مؤكدًا المضي قدمًا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن يكون حج هذا العام صحيًّا وآمنًا، مقدمًا الشكر لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة مرئيات الجهات المشاركة ذات العلاقة، كما ركز الاجتماع على عدد من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى استعراض عدد من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء.

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