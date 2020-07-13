بالأسماء.. طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

الغامدي يهنّئ الفائزات
حققت طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الفائزات بهذا الأولمبياد العلمي الذي يصنع جيل مبدع ومتطلع ومتفاعل مع العالم بلغة علمية عالمية ويمتلك بعدها القدرة على تمثيل وطنه عالميًّا، مثمنًا جهود إدارتي النشاط الطلابي وقائدات مدارس الطالبات في تحفيز الطالبات للمشاركة بالمنافسات الوزارية.
والطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم هن: بلقيس محمد العنزي وحصلت على "المركز الرابع مكرر"، ولاء خالد العنزي وحصلت على "المركز الرابع مكرر"، سلمى سعد العنزي ونالت المركز "المركز الخامس مكرر"، وجميعهن من مدرسة الرابعة عشر الابتدائية بسكاكا، ونعمة سعد العنزي من مدرسة الثالثة عشر المتوسطة بسكاكا على "المركز الثامن مكرر".
كما حصلت على مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الطالبتين ديم سرحان الرويلي من مدرسة الثانية المتوسطة بصوير على "المركز الثامن"، وسام زياد الجبل من مدرسة الرحمانية الثانوية بسكاكا على "المركز السابع مكرر".
وفي أولمبياد الفيزياء حققت الطالبات: المها فارس الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية "المركز السادس"، جوري سلطان الرويلي من مدرسة الأولى الثانوية بهديب "المركز السابع مكرر"، سمر الركوي الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية على "المركز العاشر".
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