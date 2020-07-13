وزارة التعليم: بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال اليوم عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ اليوم الإثنين عبر نظام نور عبر الرابط الآتي: اضغط هنا

يشار إلى أن وزارة التعليم، أجَّلت التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من يوم الإثنين الموافق 15/ 11/ 1441 هجريًّا إلى اليوم.

ويُعد نظام نور من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة بهدف تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يرتكز إلى أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية.

كما يغطي نظام نور جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر خدمات إلكترونية عديدة للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما يسهم في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.