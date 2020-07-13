للعام الدراسي 1441/ 1442هـ..
أعلنت وزارة التعليم بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ اليوم الإثنين عبر نظام نور عبر الرابط الآتي: اضغط هنا
يشار إلى أن وزارة التعليم، أجَّلت التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من يوم الإثنين الموافق 15/ 11/ 1441 هجريًّا إلى اليوم.
ويُعد نظام نور من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة بهدف تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يرتكز إلى أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية.
كما يغطي نظام نور جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر خدمات إلكترونية عديدة للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما يسهم في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم: بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال اليوم عبر نظام نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.