شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ميشيل مارتن لإنتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا. وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار" كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا. وقال سمو ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.

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