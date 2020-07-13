شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ميشيل مارتن لإنتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا. وقال سمو ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.
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