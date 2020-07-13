شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 215 ألف عينة «كورونا» بمختبر الدمام الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن المختبر الإقليمي بمدينة الدمام أجرى نحو 215000 عينة فحص لفيروس «كورونا» المستجد، منذ بدء الفحص بالمختبر.

وأكدت صحة الشرقية أن هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» خلال هذه الفترة، يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، وما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة، مكنت من إنجاز أكثر من 200 ألف فحص من منتصف مارس الماضي حتى اليوم.

وأضافت إنه يتوافر في المختبر العديد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية، وهو ما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز.

ويستقبل المختبر الإقليمي بالشرقية راغبي إجراء الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار، على مدار الساعة.