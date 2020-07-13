الأرصاد عن «طقس الإثنين»: رياح وغبار وأتربة على 9 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الإثنين، لافتة إلى استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وكشفت «هيئة الأرصاد»، عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة نجران، مكة المكرمة القصيم وحائل كذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان ) وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج .