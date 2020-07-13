السعودية اليوم / بدء القبول في جامعات الرياض الحكومية يوم الثلاثاء للطلاب والأربعاء للطالبات



الرياض 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

ومواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ).

إغلاق البوابة يوم الاثنين (29/11/1441هـ).

ومواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (24/11/1441هـ).

إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد:

بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa).

بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

وتدعو اللجنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالتوفيق والتميز.

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