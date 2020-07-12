محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي تعدى الـ10 آلاف مصاب بينهم 1656 من الطواقم الطبية أصيب 1656 موظفًا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان. وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة. فيروس كورونا الجديد "قيرغيزستان" تُسجل 719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12 أصيب 1656 موظفًا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان. Advertisements وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة. 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 11:22 PM الإجمالي تعدى الـ10 آلاف مصاب بينهم 1656 من الطواقم الطبية الإجمالي تعدى الـ10 آلاف مصاب بينهم 1656 من الطواقم الطبية أصيب 1656 موظفًا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان. وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة. ، "قيرغيزستان" تُسجل 719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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