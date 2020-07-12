السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "العنزي "



حائل 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك في اتصال هاتفي لسموه بوالد الشهيد، أعرب خلاله عن تعازيه لذويه وعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد وما قام به فداءً للوطن، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته .

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد العنزي خلال الاتصال الهاتفي بوالد الشهيد سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم ووقفتهم مع أبنائهم من ذوي شهداء الواجب، سائلين الله بأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم وأن يحفظ الوطن .

// انتهى //

22:00ت م

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حائل 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد بن عوض العنزي الذي استشهد بالخطوط الأمامية دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.جاء ذلك في اتصال هاتفي لسموه بوالد الشهيد، أعرب خلاله عن تعازيه لذويه وعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد وما قام به فداءً للوطن، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته .كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد العنزي خلال الاتصال الهاتفي بوالد الشهيد سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم ووقفتهم مع أبنائهم من ذوي شهداء الواجب، سائلين الله بأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم وأن يحفظ الوطن .// انتهى //22:00ت م0231

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