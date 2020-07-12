شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «العنزي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في اتصال هاتفي لسموه بوالد الشهيد، أعرب خلاله عن تعازيه لذويه وعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد وما قام به فداءً للوطن، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته .
كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد العنزي خلال الاتصال الهاتفي بوالد الشهيد سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم ووقفتهم مع أبنائهم من ذوي شهداء الواجب، سائلين الله بأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم وأن يحفظ الوطن .
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