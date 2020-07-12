هل يبيع فينس مكمان WWE إلى السعودية ؟

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يملك فينس ماكمان الكلمة الأخيرة في كل ما يدور في مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، ويتكهن المشجعون أنه يريد بيعها، ويرى المعلق السابق هوغو سافينوفيتش أن السعودية هي البلد الأمثل لتحقيق ذلك.

وقال سافينوفيتش لموقع Wrestling إنه من غير الممكن أن يرفض ماكمان عرضًا مربحًا من دولة قوية مثل السعودية، حيث يتم وضع أرقام في حدود 8 مليارات دولار.

ونقل سافينوفيتش عن مصادره أن هناك مسؤولين سعوديين مهتمين بالعرض لكن هناك خلافًا على السعر بين الطرفين، ولذلك لم يتم الإعلان عن الأمر رسميًا.

Advertisements

وقال موقع Wrestling إنه من المعروف أن المملكة تسعى للاستثمار في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والترفيه والرياضة في إطار مستقبل التنوع الاقتصاد تحت رؤية 2030.

وتابع سافينوفيتش: تدرك المملكة أن المستقبل لن يدور حول النفط وحسب؛ لذلك نرى تحركات ضخمة في الآونة الأخيرة في الاستثمارات المختلفة وتنويع مصادر، في ظني أن القائمين على الأمر في المملكة يدرسون الأمر بذكاء لاقتناص الفرصة في الوقت المناسب.

واستطرد: من جهة أخرى، فإن مستقبل السياحة في المملكة بعد الإجراءات الأخيرة جيد جدًا، وهو ما يصب في صالح مؤسسة WWE، حيث تتطلع إلى المستقبل هناك، كما أنه تدور بالفعل بعض الأعمال التجارية القائمة هناك مع المسؤولين السعوديين.

واختتم سافينوفيتش حديثه قائلًا: ستجني WWE مليارات الدولارات من المستقبل الجديد للمملكة والتي أعتقد أنه سيقوم على صناعة السياحة والمغامرات الغريبة المجنونة التي سيخلقونها للناس حول العالم.

المزيد

جديد الأخبار